Près de deux kilos de truffes volées à Cabrières-d'Avignon

Dimanche 26 décembre 2021, à 18 heures 15 sur la commune de Cabrières-d'Avignon, une automobiliste remarque que deux personnes dissimulent un véhicule à proximité d'un champ de truffes et s'y dirigent accompagnées d'un chien. Intriguée par ce comportement suspect, elle alerte les gendarmes de la brigade de Robion qui se transportent discrètement sur les lieux.

Un dispositif de surveillance et d'interception est mis en place pendant plus d'une heure et permet d'interpeller deux hommes majeurs revenant du champ, habillés de vêtements bariolés et équipés de pieds de biche et tournevis. Les jeunes hommes de 23 et 33 ans sont découverts en possession de 1,8 Kg de truffes. Un chien "Logotto", spécialisé dans la recherche de truffes, est également identifié comme volé dans l'après-midi sur Gordes.

Les militaires de la brigade de recherches d'Apt ont été engagés pour diriger cette enquête. Les mis en cause, défavorablement connus, ne reconnaissent pas les faits reprochés. Ils seront présentés dans le cadre d'une comparaison immédiate au tribunal judiciaire d'Avignon le 28 décembre 2021. Le chien sera restitué à ses propriétaires.