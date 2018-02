Rebondissement dans l'enquête sur la mort de Natalie Wood, actrice américaine dont le corps a été retrouvé dans une crique californienne, en 1981. La police de Los Angeles a fait savoir jeudi qu'elle s'intéressait de près à Robert Wagner, époux de la victime (ils ont été mariés deux fois) et aujourd'hui âgé de 87 ans.

Principal suspect, 37 ans après

Les enquêteurs font notamment valoir qu'il est la dernière personne à l'avoir vue vivante avant qu'elle ne disparaisse et l'ont désigné comme "personne d'intérêt" (Person of interest). Ce terme désigne dans la législation américaine toute personne soupçonnée de détenir des informations susceptibles d'aider les enquêteurs. Le corps de l'actrice a été retrouvé flottant un matin de novembre, alors qu'elle avait passé la soirée avec Robert Wagner et Christopher Walken, lui aussi acteur.

La justice avait dans un premier temps conclu à une noyade accidentelle de l'actrice notamment connue pour son rôle dans "West Side Story", mais en 2012, son certificat de décès a été modifié pour imputer la mort à une "noyade et à d'autres facteurs indéterminés". Dans un rapport publié la même année, les enquêteurs relevaient que son corps présentait des contusions aux bras et aux poignets, laissant supposer qu'elle avait été blessée avant de mourir.

Natalie Wood incarne dans le film "West Side Story" le personnage féminin principal, Maria :