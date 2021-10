Un jeune de 26 ans a été interpellé, il venait de cracher, de crier et de menacer en arabe le nouveau sacristain de la basilique Notre-Dame de Nice endeuillée par un attentat il y a quasiment un an jour pour jour.

Presque un an après l'attentat, le sacristain de la basilique de Nice menacé en arabe par un jeune

La Basilique Notre-Dame de la Garde, ce lundi 2 novembre. Les niçois viennent toujours y déposer des fleurs, des bougies et leurs témoignages

Une nouvelle frayeur à la basilique Notre-Dame de Nice. Un homme de 26 ans interpellé, il aurait craché par terre, menacé en arabe le nouveau sacristain de la basilique, qui a alors déclenché le bouton d'urgence permettant d'alerter les policiers municipaux. L'homme a ensuite été interpellé grâce à l'intervention rapide des policiers. Il était en situation irrégulière en France et apparemment fortement alcoolisé. Le maire de Nice demande la plus grande sévérité contre ce jeune alors que les faits rappellent le drame vécu par la basilique, il y a quasiment un an jour pour jour.

Un homme avait déjà été interpellé en juillet dernier, fiché S, il était entré dans cette même basilique avant de crier : « Je vais revenir et je vais tous vous tuer » de prendre la fuite et d'être rattrapé. Il sera jugé.