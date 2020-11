Prêtre blessé par balle à Lyon : vers la piste du règlement de compte privé ?

Le prêtre orthodoxe blessé par balles samedi à Lyon, dans le Rhône, est toujours entre la vie et la mort. Les enquêteurs n'écartent encore aucune piste, mais s'intéressent de plus en plus à une querelle privée qui aurait dégénéré.