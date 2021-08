Prêtre tué en Vendée : le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, répond aux critiques

Après le meurtre du Père Olivier Maire, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, la polémique enfle. Pourquoi le suspect, déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes était-il en liberté et toujours en France ? Ce mardi, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, a répond aux critiques.

La polémique enfle depuis le meurtre du Père Olivier Maire, à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée autour de deux questions. Pourquoi le suspect, cet homme déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes l'été dernier, était en liberté ? Et pourquoi ce Rwandais de 40 ans était encore en France alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire était-il toujours en France ? Après le substitut du procureur de La Roche-sur-Yon et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce lundi, c'est au tour du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, de répondre aux critiques ce mardi.

Les mêmes qui dénoncent cette situation auraient hurlé à l’impunité si le suspect avait été éloigné

Il le fait dans un long message publié sur sa page Facebook. "La dernière obligation de quitter le territoire (OQTF) dont le suspect a fait l’objet n’a pas été mise à exécution. Pas par angélisme mais par souci de justice ! Les mêmes qui dénoncent cette situation auraient hurlé à l’impunité si le suspect avait été éloigné et s’il avait ainsi échappé à son procès, sans assurance non plus que sa peine soit exécutée dans son pays d'origine", écrit le Garde des Sceaux. Il faut aussi préciser qu'Emmanuel Abayisenga avait déposé un troisième recours pour contester cette OQTF, recours n'avait pas encore été examiné par le tribunal administratif de Nantes.

Le contrôle judiciaire était la seule solution

Concernant sa remise en liberté après 10 mois de détention provisoire, là aussi, Éric Dupont-Moretti répond aux critiques : "Il convient également de rappeler que dans l’affaire de l’incendie de la cathédrale de Nantes, sa détention provisoire devait légalement prendre fin en juillet 2021 et que dès lors le contrôle judiciaire était la seule solution. Sauf à considérer que la détention arbitraire doit devenir la règle dans notre pays".

Tumulte malsain

Le ministre de la justice en profite pour dénoncer ce qu'il qualifie "d'instrumentalisation politicienne" et de "tumulte malsain" et il assure travailler "sans relâche pour réduire les risques au minimum, sans compromis, ni complaisance, et dans le respect constant de la règle de Droit."