"Prévenir les familles de victimes d'accidents de la route c'est notre mission la plus dure" dit un gendarme de Dordogne

"C'est la mission la plus dure" dit un gendarme de Dordogne chargé de prévenir les familles de victimes d'accidents de la route. La sécurité routière lance un clip où des gendarmes parlent de ce moment où ils doivent prévenir les proches de victimes, ce moment où tout bascule.

C'est le nouveau clip choc de la sécurité routière. Depuis ce mercredi, la nouvelle campagne contre la violence routière a décidé de miser sur le témoignage. Terminé les images d'accidents violentes. Cette fois, ce sont les mots qui sont durs. Ceux de gendarmes... Ces gendarmes chargés d'aller annoncer aux proches des victimes la mort de leur père, de leur mère ou de leur frères et sœurs.

Alors que le nombre de morts augmente depuis 3 ans sur les routes de France (+8.9% en janvier par rapport à janvier précédent), l'idée est de frapper les consciences en racontant l'instant où tout bascule. Le clip sera diffusé au cinéma partout en France et à la télévision.

En Dordogne, il y a déjà eu 4 morts depuis le début de l'année. Dont deux le week end dernier autour de Bergerac. Un week-end noir dont se souviendra forcément le chef d'escadron Jérôme Bacqué, commandant de la gendarmerie de Bergerac. Car en quelques heures, il a dû prévenir deux femmes du décès de leur mari. D'abord vendredi soir à Montcaret, un homme de 39 ans se tue à 500 m de chez lui dans un choc frontal.

"On a dû annoncer malheureusement le décès de son mari, c'est très délicat, on essaye d'avoir un soutien physique, souvent les gens pleurent, sont en larmes, mais il n'y a quasiment aucun moyen de réconforter" dit le gendarme

Une situation très difficile à gérer pour les gendarmes, confirme le chef d'escadron :

"C'est l'une de nos missions les plus dures, il n'y a pas forcément de formation pour cela, c'est la mission la plus dure qui peut nous arriver" dit le commandant de la compagnie bergeracoise

Et pour les jeunes recrues c'est encore plus difficiles. Alors les gendarmes espèrent que leur participation au clip de la sécurité routière permettra une prise de conscience de nombreux conducteurs sur les dangers de la route. Et ils appellent bien sûr à lever le pied.