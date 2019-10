Prévention de la récidive : 24 000 condamnés bénéficient en Ile-de-France de mesures alternatives à l'incarcération

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) célèbrent leurs 20 ans. En Ile-de-France il y en huit, un par département. Laurent Ridel, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires d’Ile-de-France (DISP) était l'invité de France Bleu Paris lundi matin.

A côté des prisons, nous avons des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), un par département, qui sont chargés de faire en sorte que le temps pénitentiaire soit un temps utile, pour les détenus, 13 200 détenus hébergés dans les 17 établissements pénitentiaires d'Ile-de-France, mais aussi à l'extérieur ce que l'on sait moins, nous avons 24 000 personnes, suivies, condamnées, et qui participent à des travaux d'intérêts généraux, qui sont libérés conditionnels, en sursit avec mise à l'épreuve, placés sous bracelet électronique et qui sont donc suivis, contrôlés par ces huit services pénitentiaires d'insertion et de probation.