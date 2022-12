Prévention des braquages : la police fait du porte à porte auprès des commerçants orléanais

C'est une opération annuelle, qui tombe à pic. Quelques jours après la tentative de vol à main armée dans un bureau de tabac de la rue de Bourgogne , en plein cœur d'Orléans, les policiers mènent leur traditionnelle opération de prévention des braquages ce mercredi. Au total, une quinzaine de commerçants ont reçu quelques conseils portant sur les bons gestes à adopter en cas d'agression ou tentative de vol à main armée dans leur magasin.

Ne pas "jouer les héros", en cas de braquage, souligne l'un des policiers mobilisés pour cette opération menée en priorité dans les magasins "à risque" : bijouteries, tabacs et pharmacies. "Ne rien toucher pour conserver tous les indices, être observateur et demander aux témoins de la scène de rester", ajoute l'autre policière. "Bien sûr, c'est arrivé à beaucoup d'entre eux, d'être victime d'une agression ou d'une tentative de vol", raconte l'un des policiers. "La plupart connaissent les bons gestes, mais la piqûre de rappel n'est jamais de trop."

"Ça fait partie des choses auxquelles on pense tous les jours dans ce métier"

Un rappel qui porte aussi sur les moyens de protection et de dissuasion : un système de vidéosurveillance, un rideau de fer voire une porte blindée. "Autant de systèmes qui, certes, peuvent coûter cher, mais qui rassurent", note l'un des fonctionnaires. "C'est vrai que nous sommes équipés : vidéo, porte sécurisée... On fait au maximum attention, mais on n'est à l'abris de rien ", témoigne la gérante d'une bijouterie du centre-ville.

L'opération vise aussi à rappeler qu'il existe deux policiers référents sûreté, installés au commissariat d'Orléans. Ils sont à disposition des commerçants qui, sur rendez-vous, peuvent obtenir des conseils plus approfondis en matière de protection et de prévention de ces braquages. Ils sont joignables au : 02.38.24.30.00.

Un nombre de braquages stables à Orléans

Une vigilance d'autant plus importante à l'approche des fêtes de fin d'année, une période où le risque de braquage est en hausse. "Ça fait partie des choses auxquelles on pense tous les jours dans ce métier", explique un buraliste. Pour le moment en 2022, quatre vols ou tentatives de vol à main armée ont eu lieu dans des commerces orléanais. C'est moins qu'en 2021 où il y en avait eu neuf.