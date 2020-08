Prévention des feux de forêt : pour la première fois, un groupe d'intervention prépositionné à Vierzon

"Pour ce type d'interventions aussi, il faut agir vite et fort !" : c'est la philisophie qui a conduit le Centre Opérational de la Zone Ouest à prépositionner au centre de secours de Vierzon (de 14h à 19h), un Groupe d'Intervention Feux de Forêts (GIFF). Composé d'une vingtaine d'hommes, pompiers professionnels et volontaires spécialistes des feux de forêt, ce groupe est armé de quatre camions-citernes contenant chacun 4 000 litres d'eau, et d'un véhicule léger tout-terrain pour le commandement. Ces hommes et leurs camions sont issus des centres de secours de Bourges, Vierzon, Léré et Châteaumeillant.

"Avec la chaleur et la sécheresse qui s'accentue, le risque "feux de forêts et espaces naturels" est tès élevé. Il faut donc pouvoir intervenir le plus vite possible" souligne le lieutenant-colonel Bruno Laure du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Cher. Le choix de Vierzon pour prépositionner ce détachement dédié, s'explique facilement avec la proximité des autoroutes A 85, A 71 et A 20. Ce groupe pourra en effet intervenir dans les départements voisins si nécessaire. "On s'aperçoit en fait qu'on applique de plus en plus les techniques utilisées par nos collègues du sud de la France. "En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Cher, c'est la première fois qu'on le fait" ajoute Bruno Laure.