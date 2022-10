Prévention : une simulation d'attentat menée ce jeudi à Saint-Jean-d'Angély

Cela fait de longs mois que les équipes de la préfecture de la Charente-Maritime se préparent. Ce jeudi 20 octobre, il va y avoir du raffut à Saint-Jean-d'Angély. La ville va voir débarquer près de 400 personnes. Elle a été choisie pour accueillir la simulation d'une attaque d'ampleur, avec de nombreuses victimes. Tout va se dérouler entre 9h30 et 16h30, dans le lycée professionnel Blaise Pascal, situé au nord de la commune. On le reprécise bien, il s'agit d'un exercice, qui n'a pas été mené depuis 2018 dans le département. Dispositif mis en place, intérêt d'une telle opération, ce qu'il faut savoir pour les riverains, France Bleu La Rochelle fait le point.

Des mannequins et des étudiants infirmiers comme figurants

En ce qui concerne le scénario de l'attaque, on sait seulement qu'elle se fera par armes à feux, avec de nombreuses victimes. Et c'est à peu près tout, car il doit rester confidentiel. "Il faut garder "l'effet de surprise", pour coller au plus près de la réalité, développe Marie-Elise Tilly, directrice de cabinet à la préfecture. Pour être honnête, moi-même, je ne sais pas tout". On sait aussi que ce sera une journée banalisée pour les lycéens, ils ont été prévenus et ne seront pas sur site. Quelques professeurs se sont portés volontaires pour servir d'observateurs, ils n'interviendront pas. Pour les potentielles victimes, la préfecture va utiliser des mannequins en plastique. Elle a aussi fait appel aux étudiants de l'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers).

Vérifier, répéter, coordonner

L'intérêt de cette simulation, c'est bien sûr de se tenir prêt. Au cas où. "Même si personne ne souhaite que cela arrive, il faut qu'on soit capables d'y répondre, de façon opérationnelle et rapidement", avoue la directrice de cabinet. Dans ce genre de situation, le plus important c'est la coordination, car ici une quinzaine de services vont être mobilisés : "Services de secours, les forces de l'ordre, les hôpitaux, l'Education Nationale, les procureurs..." liste Marie-Elise Tilly. Qui ajoute : "Cela peut permettre de vérifier des choses qui paraissent bêtes, comme "Y a-t-il du réseau dans ma salle de crise ?" "Est-ce que mes numéros, mon annuaire, sont bien à jour ?" "Est-ce que j'ai réussi à passer la bonne info au bon moment ?""

L'organe judiciaire dans la boucle

Ce genre d'événements est d'une telle ampleur que la préfecture ne peut pas le simuler dans sa totalité. Elle a choisi de se concentrer sur des points spécifiques. "Les hôpitaux par exemple, on va les appeler pour la répartition des blessés, mais il n'y aura pas de transport, ni d'accueil", pointe la directrice du cabinet. La justice est elle aussi dans la boucle. Coordination toujours primordiale, il faut éviter les doublons. "D'autant qu'en Charente-Maritime, nous avons deux parquets, donc deux tribunaux, Saintes et La Rochelle, stipule le procureur de la République rochelais, Laurent Zuchowicz. Saint-Jean-d'Angély est normalement du ressort du parquet de Saintes. Mais dans ce cas de figure, c'est La Rochelle qui est saisi". Peut-être même Paris via le parquet national antiterroriste confirme le procureur : "Si l'hypothèse retenue penche en ce sens, on sera en contact avec quelqu'un du PNA". A chaque attentat, l'enquête démarre dans la foulée. Les enquêteurs vont commencer, aussitôt passé l'événement, à recueillir les premiers indices, identifier les victimes, et le ou les assaillants.

Infos pratiques

La route qui passe devant le lycée, la rue de Dampierre, sera fermée. L'accès sera restreint aux personnes qui y habitent. Il vous est demandé de ne pas importuner les pompiers, les forces de l'ordre. Interdit aussi de prendre des photos. France Bleu La Rochelle va d'ailleurs communiquer en amont, et une fois l'exercice terminé, mais pas pendant, comme le demande la préfecture.

