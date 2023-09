Manifestation, maintien de l'ordre, prévenus : ce qu'il faut savoir sur le procès des anti-bassines à Niort

Neuf militants anti-bassines agricoles sont jugés ce vendredi 8 septembre au tribunal de Niort. Ce procès va bouleverser le quotidien des Niortais pendant quelques heures. France Bleu fait le point sur ce qui se prépare dans la ville-préfecture des Deux-Sèvres pour cette journée particulière.

Neuf militants convoqués

C'est la suite des manifestations qui ont beaucoup fait parler de la gestion de l'eau et des enjeux liés aux bassines agricoles à Sainte-Soline en octobre 2022 et en mars 2023 . Ils sont neuf à être convoqués au tribunal de Niort ce vendredi. Parmi eux, des représentants des Soulèvements de la Terre (le mouvement dont la dissolution voulue par Gérald Darmanin a été suspendue par le Conseil d'État ), Julien Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines Non Merci", Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération Paysanne dans les Deux-Sèvres, David Bodin, délégué départemental de la CGT dans les Deux-Sèvres.

Les deux manifestations à Sainte-Soline avaient été interdites et c'est l'une des raisons pour lesquelles les prévenus sont mis en cause. Certains de ces militants avaient été placés en garde à vue en juin et le procureur de Niort expliquait alors qu'ils encourraient six mois d'emprisonnement pour ces faits, outre les peines complémentaires. L'audience doit débuter à 13h30.

Des figures nationales en soutien

Parmi les milliers de personnes annoncées par les organisateurs du rassemblement de soutien prévu (et autorisé) à Niort ce vendredi, on trouve la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet , mais aussi Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, Mathilde Panot, députée et présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, Benoît Biteau (EELV, député européen) ou encore Lisa Belluco (EELV, députée de la Vienne). Ce rassemblement a été déclaré en préfecture et il se tient à partir de 10h30 place de la Brèche à Niort. Il doit durer jusqu'au soir.

Le centre-ville sous surveillance

Pour "garantir la sérénité de l'audience", la préfecture des Deux-Sèvres a prévu une série de mesures, à commencer par un arrêté d'interdiction de manifestation et d'attroupement sur la voie publique. Tout le quartier du tribunal est bouclé. Une interdiction de stationnement et de circulation est également mise en place et il faut présenter un justificatif pour pouvoir entrer dans le secteur. Côté maintien de l'ordre aux abords de la manifestation prévue place de la Brèche, la préfecture a pris un arrêté autorisant la captation d'images par moyens aériens.