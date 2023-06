Prières musulmanes d'enfants dans les écoles de Nice : "Christian Estrosi n'a fait que renforcer l'islamisme"

Le maire de Nice. Christian Estrosi affirme dans un tweet avoir reçu des signalements de la part de l'inspection académique. Il parle de "prières musulmanes par des enfants de CM1 et CM2 et de minutes de silence organisées en mémoire du prophète Mahomet".

Le maire de Nice demande au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser au plus vite une réunion avec les services concernés. Il souhaite mettre en place un plan d’action. Christian Estrosi parle de dérive et estime qu'il faut "renforcer l’action de l’État face à ceux qui menacent la République et ses valeurs".

Plus de pouvoir pour les maires

Christian Estrosi demande également que "les maires soient désormais informés des établissements où les enfants dont la famille revient de Syrie sont scolarisés."

Bryan Masson attaque Christian Estrosi

Bryan Masson, le député Rassemblement National de la sixième circonscription des Alpes-Maritimes, estime notamment que "Christian Estrosi partage la responsabilité de tout ce qui arrive."

Bryan Masson parle même de "compromissions du maire de Nice avec des associations relais des Frères Musulmans». Il évoque "la mise à disposition d'un terrain pour la construction d'une grande mosquée" et ajoute dans son communiqué que "Christian Estrosi n’a fait que renforcer l'islamisme".

Eric Ciotti parle d'atteintes à la laïcité

Le député niçois Eric Ciotti, président des Républicains, parle de "faits graves". Il s'est entretenu avec la rectrice et en appelle "l'Etat à intervenir d'urgence".

La FSU devrait communiquer rapidement

Pour l'heure, le principal syndicat FSU des Alpes-Maritimes n'a pas été informé et devrait réagir dans la journée.