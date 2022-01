Christiane Taubira remporte la Primaire populaire devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon

Christiane Taubira a remporté ce dimanche la Primaire populaire organisée en ligne, ont annoncé les organisateurs. Elle est arrivée en tête du vote devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Arrivent ensuite Pierre Larrouturou, Anne Hidalgo, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon avaient d'ores et déjà prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention d'en respecter le résultat.

"Merci à vous, merci de cette confiance", a réagi Christiane Taubira ce dimanche soir, depuis son QG de campagne. "Je suis profondément fière mais je ressens aussi le poids de cette confiance".

Les quelque 467.000 inscrits, qui ont commencé à voter en ligne depuis jeudi, avaient jusqu'à 17H00 pour se prononcer. À la fermeture des votes, 392.738 votants ont été enregistrés, soit un taux de participation de 84,1%, selon les organisateurs. Les votants devaient classer les candidats avec les mentions suivantes : "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant(e)". C'est le candidat avec la meilleure médiane qui devait remporter l'élection.

A l'origine, la Primaire populaire avait un objectif simple : désigner un champion capable de réunir toute la gauche pour porter le fer à la présidentielle. Pour cela, cette initiative citoyenne a fini par sélectionner sept candidats, issus des différentes sensibilités de gauche : écologiste, socialiste et insoumise. Sauf que trois des sept candidats et pas des moindres - Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon - ont demandé, en vain, à ne pas être mêlé à cette affaire et refusent quoi qu'il en soit de se plier au résultat du vote.

Une candidate de plus ?

"Pour moi, la page de la primaire populaire est tournée depuis un moment", a répété M. Jadot samedi. La présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, Valérie Rabault, a dénoncé dimanche sur radio J "une fausse primaire". "Mettre des candidats à l'insu de leur plein gré, c'est antidémocratique, c'est ahurissant", a ajouté cette porte-parole d'Anne Hidalgo. M. Mélenchon a ainsi décrit la Primaire populaire comme "une farce", M. Jadot comme une "machine à perdre", et Mme Hidalgo comme "une démarche qui ne crée aucune obligation". Le chiffre de 467.000 inscrits à ce scrutin a pourtant été salué comme un vrai succès populaire.

A l'inverse de ses trois principaux concurrents, l'ex-Garde des Sceaux Christiane Taubira avait promis de respecter à la fois résultat et modalités pour la suite. Mais pour Anne Hidalgo, étant donné qu'"il n'y en a qu'une qui reconnaît le processus, elle, elle se ralliera donc à elle-même". Et au final, avait ajouté la maire de Paris, l'ex-ministre de la Justice ne sera qu'"une candidate de plus" à gauche, où il faut également compter sur le communiste Fabien Roussel, non sélectionné pour la Primaire populaire.