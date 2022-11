Un employé des services techniques de la ville de Pau siphonnait les voitures de fonction

À l'heure où les prix de l'essence s'envolent, les vols de carburant sont de plus en plus réguliers. Et l'agglomération de Pau en a fait les frais. Mardi 15 novembre, dans l'après-midi, un employé des services techniques de la Ville a été pris en flagrant délit de vol, alors qu'il était en train de siphonner le réservoir des voitures de fonction qu'il utilisait régulièrement.

Trois fois par semaine

Des vols qui auraient commencé dès le mois d'avril. En tout, ce Palois de 48 ans, aurait dérobé entre 1300 et 2600 litres de carburant selon la police. Trois fois par semaine, il prélevait de l'essence, directement dans les réservoirs, à l'aide de deux bidons de taille différente. Il en prenait de petites quantités à chaque fois pour ne pas se faire remarquer. Mais il a tout de même fini par être soupçonné.

Les faits ont été signalés en octobre. La police monte alors un dispositif de surveillance qui a permis dans un premier temps de l'identifier. Puis ils ont décidé de le prendre la main dans le sac. En garde à vue, il a reconnu les faits. L'agglomération a porté plainte, l'affaire sera jugée le 30 janvier à Pau.