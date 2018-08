Metz, France

Les riverains ont commencé à s'inquiéter ce jeudi matin quand ils ont vu vers 8h30, 15 policiers armés, protégés et cagoulés entrer dans l'école Saint-Eucaire, une école élémentaire du centre-ville qui était vide puisque les enseignants et les élèves sont en vacances. Il s'agissait en fait d'un exercice de la section d'intervention du service d'intervention, d'aide et de proximité de la Police de Metz (SIAPP). 3 heures d'entraînement pour neutraliser un assaillant armé "ces policiers ont pu ainsi perfectionner leur mode de progression en telles circonstances" explique un représentant de la Police contacté par France Bleu Lorraine

La section d'intervention de la Police de Metz en plein exercice © Radio France - DDSP57

Pendant 3 heures, les Policiers se sont entraînés sur 3 scénarios élaborés par les formateurs de technique de sécurité en intervention de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP 57). A chaque fois, une intrusion d’un individu armé (arme blanche ou à feu) était simulé dans l’établissement scolaire.

Les Policiers du SI 57 en exercice © Radio France - DDSP57

Selon la Police "Cet exercice s’inscrit dans le cadre habituel d’entraînement de la S.I, les lieux pouvant être variables le but étant de préparer ces unités à tous les cas de figure possible, du crime de droit commun à l’acte de terrorisme". Les stages sont organisés par le Centre Départemental de Stages et de Formation de la DDSP de la Moselle.