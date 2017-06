Prise d'otage en cours à la prison d'Ensisheim

Une prise d'otage est en cours à la centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Le procureur de Colmar est sur place.

Une prise d'otage a débuté à 19h30 ce dimanche soir à la maison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Un surveillant est retenu. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin et le vice-procureur notamment sont sur les lieux, où est activée une cellule de crise. L’équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS : forces d’intervention de l’administration pénitentiaire) se rend sur place, précise dans un communiqué la direction des services pénitentiaires. Un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale (PSIG) sécurise les abords.

La prison d'Ensisheim accueille des détenus qui purgent de longues peines. Elle compte 200 places et héberge 190 personnes détenues.

Une prise d'otage a déjà eu lieu en juin 2016 à la centrale d'Ensisheim. Le détenu preneur d'otage retenait le psychologue de l'établissement en le menaçant avec une arme. La prise d'otage avait pris fin après 7 heures de négociations.

Plus d'informations à suivre.