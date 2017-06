Fin de la prise d'otage à la prison de Saint-Quentin-Fallavier

Le détenu qui avait pris en otage un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier s'est rendu ce vendredi en début de soirée. Le surveillant est sain et sauf indique l'administration pénientiaire.

Le détenu, connu pour des antécédents disciplinaires, retenait un surveillant en otage depuis 16h05. Il était en possession d'une arme bricolée. Cette prise d'otage a pris fin à 18h40. Le détenu, qui demandait à parler au téléphone avec son fils de trois ans, s'est rendu après des négociations. La garde des Sceaux, Nicolas Belloubet, a témoigné de son soutien au surveillant et a salué "le sang-froid dont il a fait montre dans cette épreuve".

Arrivé ce mercredi à Saint-Quentin-Fallavier

Tout commence vers 16 heures. Le détenu est en entretien avec deux infirmières du service sanitaire quand il se met à crier "c'est une prise d'otage". Un surveillant intervient et le détenu, âgé de 28 ans, le menace avec une arme bricolée. Après la fuite des deux infirmières, l'homme se retranche dans leur bureau avec le surveillant. Il se barricade à l'intérieur, bloquant la porte avec une armoire et un bureau. Arrivées sur place, les forces de l'ordre entament des négociations. Le détenu veut parler au téléphone à son fils de trois ans. Il finit par se rendre à 18h40, avant d'être placé en garde à vue pour "séquestrations". Ce détenu condamné pour des violences et libérable en 2021 venait tout juste d'arriver à Saint-Quentin-Fallavier. Il avait été transféré ce mercredi pour des raisons de sécurité. Car jusque-là ce détenu "extrêmement compliqué à gérer" selon l'expression d'un responsable syndical était incarcéré à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Il avait été condamné à deux reprises pour des dégradations au sein de la prison.