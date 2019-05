Prise d'otages à Blagnac : les habitants blasés

Blagnac, France

"À force de voir tout ce qui se passe, on finit par s'y habituer". C'est presque un matin comme un autre ce mercredi 8 mai, à Blagnac. À part qu'on entend la fanfare, pour les célébrations de l'Armistice. Dans les rues du centre-ville, personne pour commenter spontanément ce qui s'est passé la veille, dans le tabac-presse à un kilomètre de là, aux portes de Toulouse et au dessus de la Garonne. "Qu'est-ce que vous voulez, il ne s'est rien passé de grave, on ne va pas en faire tout en flan", lâche Josette une retraitée qui habite pourtant à quelques dizaines de mètres du commerce où s'est déroulée la prise d'otages. "Quand j'ai vu la police, j'ai cru qu'il y avait eu un accident". Son amie, Oréa, a rapidement vu les informations à la télé la veille mais c'est comme si cela s'était passé à des centaines de kilomètres "Moi j'habite de l'autre côté, Blagnac c'est grand vous savez".

LIRE AUSSI ► Preneur d'otages à Blagnac : le message obscur d'un petit délinquant

Une affichette a été collée sur la devanture du tabac pour avertir la clientèle de la réouverture du commerce le surlendemain de la prise d'otages. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le commerce rouvre dès jeudi matin

Même silence dans une des boulangeries de la ville, la vendeuse explique qu'"hier en fin de journée, oui, les clients en parlaient, parce que cela avait occasionné des bouchons dans tout Blagnac. Mais ce matin, personne n'a évoqué le sujet". Les habitants questionnés avouent avoir suivi un peu l’événement sur les chaines d'info en continu avant d'aller se coucher, sans passion. "C'est mon mari qui m'a raconté le dénouement ce matin au réveil, confie Joëlle en sortant de la supérette, moi j'ai surtout pensé aux otages, à comment j'aurais réagi à leur place". C'est un peu comme si personne n'avait jamais vraiment cru en la dangerosité du ravisseur. "Blagnac a changé, glisse Christiane une autre retraitée, des jeunes traînent, ils font des bêtises de merdeux...". Et Raymond, venu voir son fils, d'analyser "j'imagine que ce garçon a voulu s'exprimer, exister, être célèbre. C'est un cas particulier. C'est difficile aujourd’hui pour les jeunes de se construire une personnalité équilibrée, entre les parents parfois dépassés et les réseaux sociaux".

Le tabac-presse du vieux-pont lui est resté fermé toute la journée, le secteur uniquement occupé par quelques journalistes et caméramen venus faire des directs devant le store baissé. Une affichette a été collée, elle précise que le tabac-presse rouvrira dès ce jeudi matin après une "remise en état". Le ravisseur est quant à lui toujours en garde-à-vue, son audition prendra fin jeudi soir.

LIRE AUSSI ► Des Gilets Jaunes de Toulouse condamnent la prise d'otages de Blagnac et les termes employés par le ravisseur