Prise d'otage à Condé sur Sarthe - Le récit détaillé du procureur d'Alençon

Deux jours après, on en sait plus sur la prise d'otage qui s'est déroulée à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) le 5 octobre 2021. Alors que le preneur d'otage a été mis en examen et écroué ce jeudi, le procureur d'Alençon a expliqué lors d'une conférence de presse le déroulé des événements.

Le mis en cause, un détenu de 33 ans, est un récidiviste au casier judiciaire garni de 24 mentions, dont une pour viols et tentatives d'assassinat, pour laquelle il a été condamné à la perpétuité en 2017 par la cour d'assises des Yvelines. Mardi 5 octobre 2021, vers 10h du matin, il a pris en otage deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe en les menaçant avec une arme artisanale. Après sa garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction ce jeudi et a été mis en examen pour séquestration, violences et menaces de mort sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Une cuillère limée pour obtenir une lame effilée de 6 cms de long

Le preneur d'otage est arrivé à Condé sur Sarthe le 17 septembre 2021. Et dès le 24, une arme artisanale est découverte sur lui pendant la promenade indique le procureur de la république d'Alençon François Coudert, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi. "Arme destinée à se défendre des autres détenus explique-t-il alors" précise le magistrat. Mardi 5 octobre au matin, lors d'un mouvement dans une coursive, entre la buanderie et sa cellule, il en sort une autre, contre les deux surveillants qui l'accompagnent, dans le but cette fois "d'obtenir une révision de sa peine". Il a fabriqué cette arme la veille, "en limant une cuillère pour obtenir une lame effilée de 6,5 centimètres de long".

Violent coup de poing à l'œil pour le surveillant

Il menace de mort les deux surveillants, un homme stagiaire, arrivé à Condé sur Sarthe il y a un mois, et une femme titulaire, et les force à s'agenouiller. Il assène un violent coup de poing au surveillant, blessé à l'œil - ce dernier souffre d'un "important hématome péri-orbitaire et a dû recevoir trois points de suture". Le surveillant est ensuite allongé au sol et menotté dans le dos. Sa collègue femme est elle maintenue à distance sous la menace du poinçon. "Il place également l'arme sous la gorge du surveillant pour en obliger d'autres, arrivés en renfort, à s'éloigner".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le preneur d'otage ouvre deux autres cellules, mais à l'intérieur les détenus ne le suivent pas

Il s'empare des talkies walkies des deux surveillants et de leurs trousseaux de clés. Et ouvre deux cellules de la coursive. Mais à l'intérieur les détenus ne le suivent pas, au contraire précise le procureur, "ils auraient aidé les surveillants victimes par des soins appropriés à traverser l'épreuve en cours". L'homme finit par relâcher la surveillante vers midi. Puis il se rend au Raid deux heures plus tard, à 13h55, permettant au surveillant blessé d'être pris en charge.

Des surveillants traumatisés : "ils disent avoir vu leur dernière heure arriver"

Pour tous ces faits, il risque 20 ans de réclusion. Il a été écroué à la maison d'arrêt du Mans en attendant son procès, qui devrait intervenir dans l'année à venir. L'enquête menée par le juge d'instruction devra établir précisément les faits. Des expertises seront également menées : psychiatrique pour le mis en cause, psychologiques et médicales pour les deux surveillants pour établir l'étendue de leur traumatisme. "Ils sont durement affectés, précise le procureur, en ce sens notamment qu'ils disent avoir vu leur dernière heure arriver."