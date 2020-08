Prise d'otages au Havre : le forcené avait déjà attaqué une banque à Paris en 2013

Le Havre, France

On en sait un peu plus sur l'auteur de la prise d'otage qui a duré six heures dans une agence de la BRED du centre-ville du Havre ce jeudi 6 août. En octobre 2013 déjà, il avait retenu plusieurs heures des salariés d'une banque parisienne.