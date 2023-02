Prise d'otages de Lourdes : le condamné fait appel, il y aura un second procès

Un second procès se tiendra pour la prise d'otages survenue à Lourdes, le 23 avril 2019. Romio Rizkallah a fait appel du verdict de la cour d'assises de Tarbes. Il avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle vendredi dernier , pour séquestration et tentative de meurtre. L'avocate générale avais requis 30 ans contre lui. Romio Rizkallah a fait appel depuis la maison d'arrêt de Tarbes. Le 23 avril 2019, il s'en était pris à son ex-compagne et sa belle-mère à Lourdes. La prise d'otages avait duré cinq heures, le forcené avait été arrêté après l'intervention du RAID.

