Un individu radicalisé qui vole une voiture, s'attaque à des CRS et prend des otages dans un supermarché avant d'être abattu par les forces de l'ordre : l'Aude a été le théâtre d'attaques ce vendredi, à Carcassonne et à Trèbes. Quel est le déroulé des faits ? Quel est le bilan ? Qui est l'auteur de ces attaques ? Voici ce que l'on sait.

Une personne tuée à Carcassonne

Ce vendredi matin, un homme a d'abord braqué un automobiliste à Carcassonne, pour lui voler sa voiture. Il a ouvert le feu et le passager est mort. Son corps a été retrouvé dans un fossé. Le conducteur a été blessé.

Des CRS cibles de tirs

Vers 10h40, quatre CRS ont été visés par des tirs alors qu'ils faisaient un footing en civil, non loin de leur caserne avenue du général Leclerc à Carcassonne. L'un d'eux a été blessé et a été transporté à l'hôpital. Il a deux côtes cassées et un poumon perforé. Ce policier appartient à la CRS 53, basée à Marseille. Il est âgé de 43 ans, est marié et père de trois enfants. Il est à Carcassonne en mission de sécurité publique depuis quelques jours avec trois autres collègues pour une durée de trois semaines.

Prise d'otages dans un supermarché

Peu après vers 11h, un homme est entré et a tiré dans un supermarché de Trèbes, ville de 5.500 habitants située à 8 km à l'ouest de Carcassonne. Il a tué deux employés. La zone a été entièrement bouclée, le GIGN et la BRI se sont rendus sur place. Aucune information n'a filtré sur le nombre de personnes retenues dans le supermarché. Seule certitude : un gendarme s'est échangé contre un otage ou plusieurs otages. Il a laissé son téléphone allumé et les forces de l'ordre ont donc pu écouter ce qu'il se passait dans le supermarché. Lorsque les policiers ont entendu des coups de feu vers 14h30, ils ont lancé l'assaut et l'assaillant a été tué. Deux hommes du GIGN ont été blessés pendant cet assaut, ainsi que le gendarme qui était retenu en otage.

L'assaillant abattu

L'assaillant est le même à Carcassonne et à Trèbes. La voiture conduite par le tireur de Carcassonne a en effet été retrouvée sur le parking du supermarché. Selon les enquêteurs, qui l'ont identifié, le preneur d'otages est un homme connu des services de renseignement pour radicalisation depuis 2013. Il s'agit d'un Franco-Marocain de 25 ans qui s'appelle Redouane K., et qui a fait un bref séjour en prison en 2016 pour des faits de droit commun. "Il est passé brutalement à l'acte alors qu'il était déjà surveillé", a expliqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui précise que l'homme a agi "seul".

Des attaques revendiquées par l'État islamique

Enquêteurs et responsables politiques s'orientent donc clairement vers la thèse d'actes terroristes, d'autant que les attaques ont été revendiquées par l'État islamique. La section antiterroriste du parquet de Paris ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, séquestrations sous conditions en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle. Le procureur de la République de Paris François Molins s'est rendu sur place.