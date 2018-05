"Il est trop tôt pour parler d'erreur" dit le chef de service des urgences, Saïd Laribi, mais il affirme aller dans le sens de Mireille Lemaître, cette habitante de Fondettes qui considère avoir mal été prise en charge pour une urgence avec sa petite-fille.

"On a partagé complètement son avis, on lui a dit qu'on demanderait au médecin qu'elle a eu au téléphone, de nous expliquer l'absence de conseils. Nous l'entendons effectivement dans la retranscription de la conversation. La pratique en cas de notion d'hémorragie importante, c'est en effet, de prodiguer des conseils" - Saïd Laribi, chef de service des urgences

Mireille Lemaître a décidé de ne pas porter plainte, elle a rendez-vous le 12 juin prochain pour connaître les décisions qui seront prises afin d'améliorer le traitement des demandes d'urgence. Il y a eu dysfonctionnement selon elle.

"La direction m'a expliqué que j'avais eu un médecin libéral au téléphone, et non un médecin du Samu. Il y a bien eu sous évaluation de la blessure par ce médecin me dit la direction. Il m'ont donné comme excuse qu'ils avaient 800 appels par jour, quelque chose comme cela, mais qu'il ne font pas le tri entre les petits bobos et les interventions utiles qui sauvent des vies. Ils sont bien conscients qu'il y a là, un manque" - Mireille Lemaître