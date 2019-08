Prise illégale d’intérêts à l’Agglomération de Montargis : une enquête préliminaire est ouverte

Montargis, France

C’est une information France Bleu Orléans : Franck Supplisson, le président de l’Agglomération Montargeoise et Rives du Loing devrait prochainement être entendu par la division économique et financière de la direction interrégionale de la police judiciaire d’Orléans. En cause : sa décision de louer, pour le compte de la collectivité, des appartements appartenant à une entreprise dont il est actionnaire. Une enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêts est ouverte contre X. L’élu évoque une « maladresse ».

L’histoire a fait polémique cet été dans le Loiret. Un bloggeur de Montargis a révélé sur son blog que Franck Supplisson le Président de l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing avait pris la décision, en vertu d’une délégation du conseil d’agglomération, de louer trois appartements pour 450 euros par mois chacun à la SARL « Le Bon Gîte ». Or, Franck Supplisson détient 20% des parts de cette société.

C’est une prise illégale d’intérêt, pure et simple », Gilles Ducoudré, bloggeur et libraire à Montargis, à l’origine de la révélation.

C’est en feuilletant les procès-verbaux du Conseil Communautaire de l’Agglomération que Gilles Ducoudré, libraire et animateur d’un blog sur le Montargois, découvre le lien entre les appartements et Franck Supplisson. « C’est une prise illégale d’intérêts pure et simple, conclut le bloggeur, Ça me choque, parce qu’il profite de son statut de président pour faire ses petites affaires ! »

Capture d'écran du procès-verbal du Conseil Communautaire de l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing. © Radio France - .

En novembre dernier, l’Agglomération de Montargis décide de mettre à disposition des logements, à ses frais, pour de jeunes médecins : « nous avons un réel problème de désert médical, argumente l’élu. Nous avons laissé les médecins décider de l'appartement qu'ils voulaient occuper, et j’ai validé la décision comme il m’était permis par ma délégation ».

Ce n’est que plus tard, vers février, que l’élu décide "de rembourser de ma poche la caution et les loyers, et aujourd’hui la collectivité n’a rien déboursé pour ces appartements ».

Il n’est pas interdit de faire des cadeaux à la collectivité », Franck Supplisson président de l’agglomération montargeoise

« C’est une maladresse, concède Franck Supplisson, mais _les gens ont le droit de faire des cadeaux à la collectivité_, ça s’appelle une libéralité et c’est légal ».

Ce sera aux policiers de la Brigade financière d'Orléans d'en décider. L’enquête préliminaire a été confiée cette semaine à la division économique et financière de la direction interrégionale de la police judiciaire d’Orléans.

Le procureur de Montargis Loïc Abrial nous confirme cette information : « il s’agit d’effectuer des vérifications sur d’éventuels soupçons de prise illégale d’intérêts, après la publication d’informations sur un blog ». Interrogé par France Bleu Orléans, Loïc Abrial explique que Franck Supplisson sera « très probablement auditionné par la PJ ».