Prise illégale d'intérêts : le parquet de Brest demande des peines d'amendes pour 4 élus

Le maire de Plougastel-Daoulas Dominique Cap, deux de ses adjoints, et le maire de Bohars Armel Gourvil étaient convoqués lundi matin au parquet de Brest pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Un adjoint du procureur de la République leur a notifié les peines d'amende fixées par le parquet pour ce délit de prise illégale d'intérêts. En 2017 et 2018, le conseil municipal de Plougastel et le bureau de Brest Métropole avaient voté des subventions (160.000 euros au total) au Comité d’organisation d’événements cyclistes nationaux (COECyN). Une association dirigée notamment par ces quatre élus, qui assurent s'être involontairement placés en situation de conflit d'intérêts. Tous ont plaidé la bonne foi.

La seule chose qu'on me reproche c'est de ne pas être sorti de la salle du conseil municipal !

ECOUTEZ la réaction de Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas Copier

Armel Gourvil condamné à 4.000 euros d'amende

Le maire de Bohars, accusé d'avoir voté une subvention de la métropole par procuration, a aussitôt accepté la sanction pénale proposée. Sa peine ayant été homologuée par un juge dans la foulée, Armel Gourvil est condamné à 4.000 euros d'amende dont 1.500 avec sursis.

Les trois élus de Plougastel-Daoulas n'avaient pas pris part au vote de la subvention le 28 novembre 2017, mais ils n'avaient pas quitté la salle comme la loi l'exige en cas de conflit d'intérêts. Le maire et ses deux adjoints, conseillés par Me Ronan Appéré, ont préféré solliciter un délai de réflexion d'un mois. S'ils refusent la peine proposée par le parquet, ils seront jugés par le tribunal correctionnel le 29 novembre.

Anticor "se félicite"

L'association Anticor, qui avait signalé les faits en février 2020, s'est constituée partie civile. Elle a demandé et obtenu un euro symbolique. Son avocat, Me David Rajjou "se félicite des poursuites initiées" et des peines proposées.