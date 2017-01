Prise illégale d'intérêts à Vienne : une élue et son neveu devant la justice

Michèle Desestret, ancienne première adjointe au maire de Vienne, comparaissait ce mardi 10 janvier en compagnie de son neveu, dans une affaire de prise illégale d'intérêts. Une affaire d'attribution de marchés publics qui remonte à 2008.

L’objet du délit se dresse majestueusement dans l’enceinte de l’Espace Saint-Germain à Vienne. Il s’agit du Trente, le pôle culturel. Un bâtiment de 6,5 millions d’euros qui a ouvert ses portes en 2012 et abrite la médiathèque et le conservatoire. Pour le construire, bien entendu, il a fallu lancer des appels d’offres.

Michèle Desestret, première adjointe au maire de l’époque, Jacques Remiller, préside alors la commission des appels d’offres. Un marché de 600.000 euros pour des travaux d’électricité est validé en avril 2009. La SARL iséroise Béaux l’emporte. Problème : elle est dirigée par Philippe Béaux, qui n’est autre que le neveu de Michèle Desestret. Ce qui leur vaut près de huit années plus tard cette comparution devant le tribunal correctionnel. La tante est poursuivie pour prise illégale d’intérêts par un élu dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance. Son neveu pour recel, par personne morale, du produit d’un délit.

Une attribution de marché contestée par la Cour des comptes

"Je ne savais pas, j'ignorais, je ne m'en souviens plus" Les deux prévenus semblent être tombés de haut lorsqu'ils ont appris l'irrégularité de la situation. La présidente du tribunal s'étonne en rappelant à Michèle Desestret qu'elle a présidé le tribunal de commerce avant d'entrer à la mairie, et qu'elle devait être sensibilisée à la législation en matière de marchés publics. L'intéressée précise qu'elle avait vendu les parts qu'elle possédait dans l'entreprise, sur les conseils du maire, et qu'elle pensait que c'était suffisant. Elle ajoute qu'elle considérait que la société de son neveu était une entreprise comme les autres. La Cour des comptes, dans son rapport, a cependant estimé que l'offre d'une autre entreprise aurait été en mesure de l'emporter.

Michèle Desestret, actuellement conseillère municipale à Vienne, préside toujours la fameuse commission, de même que celle de ViennAgglo, la communauté d’agglomération du pays viennois. Mais elle assure qu’aujourd’hui, tout fonctionne dans le respect des règles.

Maître Cécile Calvet-Baridon, qui défend la société Béaux, estime que l’entreprise a été candidate au même titre et dans les mêmes conditions que ses concurrentes. Elle ajoute qu’il n’y a pas de corrélation entre les marchés publics attribués par la ville de Vienne, et l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise.

L'avocat de l'élue, Maître Léon Paillaret plaide à la fois la prescription des faits, et la bonne foi de sa cliente qui ne savait pas, dit-il, qu'elle commettait une infraction parce que personne autour d'elle, dans sa municipalité, ne le savait. "Le maire (Jacques Remiller), député, était à Paris, il a tout fourgué sur la tête de sa première adjointe. Elle n'a pas pas la science infuse".

Ce qui me gêne, dans ces dossiers d’atteinte à la probité, c’est que je n’ai jamais vu un prévenu de ce type d’infraction la reconnaître à la barre ». ─Jérôme Bourrier, procureur de la République.

Une naïveté à laquelle ne croit pas le procureur de la République Jérôme Bourrier. Il aurait simplement suffi que l'élue se retire du vote sur le lot incriminé. Et pourquoi en 2014, aurait-elle relancé le directeur général des services de la mairie, pour le paiement en retard d'une facture de plus de 59.000 euros de l'entreprise de son neveu ? . Le ministère public évoque le fameux « responsable mais pas coupable », prononcé en 1991, au moment du scandale du sang contaminé. Il demande 20.000 euros d'amende pour la société Béaux, et 12 mois de prison avec sursis et 3.000 euros d'amende pour Michèle Desestret.

Maître Paillaret s’insurge : « Je n’ai jamais vu un tribunal prononcer envers un élu une peine de prison, même avec sursis. On prononce une amende, ou même une dispense de peine ». Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars.