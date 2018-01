Corse, France

" C'est une opération prison morte. Tout sera fait au ralenti " indique l’intersyndicale (Unsa, CGT, FO).

A Borgo, Ajaccio et Casabianda, des blocages ont lieu, les agents sont devant les entrées des établissements. Ils disent que les parloirs seront bien assurés mais pas les transferts administratifs pour raisons médicales ou autres. Une action reconductible.

Une action solidaire et préventive sur l’île

Même si la situation des prisons corses n'est pas forcément comparable à celles vécues dans les centrales du continent, la vie d'un surveillant n'est pas toujours très simple, d'où cette solidarité exprimée ce lundi matin par Stéphane Canutti, délégué FO Pénitentiaire à Borgo : « C’est totalement différent, en Corse on ne vit pas au quotidien cette violence bien que cela puisse nous arriver un jour, mais on est solidaires, on porte le même uniforme. Pour ce type de détenu il faut des moyens particuliers, par exemple que l’équipe chargée d’aller récupérer un détenu radicalisé soit au moins équipée au moins de taser pour se dégager si le gars veut nous poignarder…ce que vous voyez dans la rue avec les policiers on le vit à l’intérieur. »

L'appel lancé aux personnels par l'intersyndicale de l'administration pénitentiaire pour dénoncer le "laxisme" des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents a été entendu. La garde des Sceaux Nicole Belloubet se rendra demain, mardi, au centre de détention de Vendin-le-Vieil (Pas de Calais) où les trois surveillants ont été blessés jeudi, et recevra les syndicats. Objectif : calmer la colère des surveillants et trouver des solutions aux problèmes en détention.

En Corse : d’autres problèmes qui perdurent…

Raphael Barralini, secrétaire de FO Penitentiaire en Corse : _« On reste vigilants, on n’est pas à l’abri d’une situation qui peut évoluer. Il y a des problèmes dans chaque établissement, qui sont bien spécifiques. On doit construire un établissement sur Ajaccio, les conditions de travail des personnels et d’incarcération sont de plus en plus catastrophiques. Borgo c’est d’autres problèmes, Casabianda également_,il faut que l’administration commence à régler les problèmes des établissements corses. »