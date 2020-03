Prison à perpétuité pour le commanditaire de l'incendie criminel du Transilvania à Aubervilliers

Après presque trois semaines de procès, la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis a rendu son verdict ce vendredi soir contre les quatre hommes accusés d'avoir incendié un bar à Aubervilliers, le 11 juin 2017. Le commanditaire est condamné à la prison à perpétuité.

Cette peine maximale avait été requise par l'avocat général. Ce dernier avait requis 20 ans de prison contre les deux jeunes accusés d'avoir répandu l'essence et mis le feu ce jour-là dans le bar roumain, tuant une jeune serveuse et en brûlant une autre très gravement. Mais la cour, cette fois-ci, n'a pas suivi : ils sont condamnés à 18 ans et à 16 ans de prison ferme.

Le quatrième jeune homme, accusé d'avoir déposé les incendiaires sur place en voiture, a été acquitté, faute de preuve.