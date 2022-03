Prison avec sursis et fortes amendes requises dans le procès Terra Fecundis à Nîmes

Le procureur de la République a requis des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes contre sept exploitants agricoles de Petite Camargue (Gard) dans le procès Terra Fecundis ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes.

Des peines d'un an de prison avec sursis et des amendes de 90 000 euros ont été requises ce vendredi soir par le procureur de la République contre sept exploitants agricoles de Petite Camargue dans le procès de Terra Fecundis. Les accusés sont poursuivis pour avoir fait travailler des saisonniers sud américains dans des conditions indignes entre 2017 et 2019. Ces travailleurs étaient fournis par la société de travail temporaire espagnole Terra Fecundis contre laquelle une amende de 375 000 euros a été requise. Le procès, qui était prévu sur une seule journée ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, ne s'achèvera finalement que lundi avec les plaidoiries des avocats de la défense.