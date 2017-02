Prison avec sursis et lourdes amendes requises contre 3 médecins poursuivis pour trafic de subutex à Metz

Trois médecins messins comparaissaient ce jeudi à Metz dans le cadre d'une affaire de trafic de subutex entre 2010 et 2012. La Caisse primaire d'assurance maladie a chiffré son préjudice à 560.000 euros. Les médecins poursuivis expliquent avoir cédé à la pression de toxicomanes.

Deux ans avec sursis, 18 mois avec sursis et 1 ans de prison avec sursis ont été requis à l'encontre des 3 médecins jugés ce jeudi au tribunal correctionnel de Metz pour trafic de subutex. Le vice-procureur réclame aussi respectivement 50.000, 40.000 et 30.000 euros d'amende et également 4, 3 et 2 ans d'interdiction d'activité médicale. Le subutex, ce substitut à l'héroïne, remboursé par la Sécurité sociale, a été prescrit à la chaîne pendant 2 ans, de 2010 à 2012, dans ces 3 cabinets messins. A tel point qu'avec l'autre affaire de subutex, l'affaire Furlan à Hombourg-Haut, la Moselle était devenu le plus gros département prescripteur de France. La Caisse primaire d'assurance maladie a chiffré son préjudice à 560.000 euros, dont 400.000 euros pour deux médecins.

"Il avait peur de toute cette population qui investissait son cabinet tous les jours"

L'un des 3 médecins était absent à l'audience mais les deux autres évoquent des pressions très fortes des toxicomanes qui se donnaient le mot et l'adresse des praticiens moins regardant sur les ordonnances de subutex. "J'ai été faible, je n'ai pas su dire non", explique à la barre, tête baissée, ce médecin de 54 ans, qui en fait 10 de plus. Son avocate, Me Szturenski, évoque un climat de peur: "Il avait peur clairement de toute cette population qui investissait son cabinet quasiment tous les jours et c'est sous cette pression-là qu'il a prescrit".

"Quand même: 18.000 boites de subutex en 2 ans!", relève la présidente du tribunal, pas complètement convaincue. C'est environ 10 fois plus que la moyenne. Mais c'est sur un autre praticien que les soupçons d'enrichissement sont les plus forts. Me Louvel représente l'Ordre des médecins de Moselle: "Je veux bien croire que c'est une population difficile mais on sait qu'il exerçait devant le palais de justice, donc qu'il vienne dire aujourd'hui que la pression était telle qu'il utilisait son ordonnancier sans vérifier que les personnes étaient en droit de bénéficier de subutex, ce n'est pas acceptable". Il le conteste mais la Sécu affirme que son bénéfice a augmenté de 65%.

"Pourquoi n'avez-vous jamais porté plainte? D'autres médecins n'ont pas cédé à cette pression!"

L' argument là aussi de ce médecin, celui d'une pression des toxicomanes, laisse la présidente du tribunal sur sa fin: "Pourquoi n'avez vous jamais porté plainte? D'autres médecins n'ont pas cédé à cette pression!" "Par peur des représailles, ils venaient avec leurs chiens, des couteaux", répond à la barre ce médecin de 58 ans. Les bras croisés, il fait profil bas et reconnait des prescriptions abusives. Mais ses prescriptions posent aussi problème au tribunal sur le plan déontologique.

Le skenan, cet anti-douleur puissant, était parfois ordonné en plus du subutex, alors que le mélange des 2 médicaments est dangereux. Ce médecin prescrivait aussi parfois sans examen clinique. Un revendeur poursuivi dans cette affaire décrit à l'audience un cabinet très particulier, avec une dizaine de toxicomanes faisant la queue dans le couloir et recevant leur ordonnance en 2 secondes, entre 2 patients. Certains se faisaient prescrire jusqu'à 40 boites de subutex par mois, alors que la normale, c'est 8 maximum.

A l'encontre de quatre revendeurs, également poursuivis, des peines allant de 1 an avec sursis à 18 mois ferme ont également été requises.