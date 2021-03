Prison avec sursis et travaux d'intérêt général pour des participants au carnaval illégal de Marseille

Le tribunal correctionnel de Marseille jugeait ce mercredi quatre participants au carnaval illégal qui a rassemblé 6.500 personnes dans les rues du centre-ville dimanche dernier. Trois d'entre eux ne venaient pas de Marseille. Marco, 29 ans, est Italien. Le jeune homme était suspecté de jets de pierres sur des CRS place Jean Jaurès, la procureur ayant requis trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de paraître à Marseille. Finalement, il est relaxé.

Etienne, diplômé en géographie, est originaire de Briançon. Cet étudiant au casier judiciaire vierge est condamné à trois mois de prison avec sursis. La procureur avait requis six mois de prison avec sursis.

Victor est venu de Guéret. Le garçon est interpellé avec deux couteaux sur lui au moment de l'intervention des forces de l'ordre. La procureur requiert trois mois de prison ferme, il est condamné à 90 heures de travail d'intérêt général.

Ces deux prévenus devront également payer 846 euros à la Métropole d'Aix-Marseille Provence pour des dégradations par incendie sur des conteneurs.

Les deux derniers prévenus ressortent eux aussi avec des peines de quatre à six mois de prison, six mois pour Léo, un Aveyronnais, venu ce dimanche faire la fête à Marseille et poursuivi pour avoir jeté une bouteille sur les policiers et s'être rebellé lors de son interpellation.

Laurent, le seul Marseillais poursuivi, écope de six mois avec sursis. Il concède à la barre : "L'alcool, désormais, c'est zéro".