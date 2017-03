Prison avec sursis pour avoir dégradé plus de vingt voitures à Brive

Un homme âgé de 21 ans vient d'être condamné à cinq mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Brive. Il devra aussi rembourser les victimes.

Quasiment un an après les faits, c'était dans la nuit du 26 au 27 mars 2016 en sortie de boite de nuit, le prévenu était jugé en son absence par le tribunal à qui il avait envoyé une lettre. L'homme, désormais parti travailler et vivre à l'étranger, s'en était pris à plus d'une vingtaine de voitures dans le secteur de l'avenue Emile Zola, en compagnie d'un mineur. Inconnus de la police et de la justice, ils avaient alors cassé des rétroviseurs, brisé des vitres et enfoncé des carrosseries. Il devra aussi rembourser les victimes, dont moins d'une dizaine se sont portées parties civiles dans cette affaire. Le mineur, lui, n'a pas encore été jugé.