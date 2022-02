Prison avec sursis pour avoir donné un coup-de-poing au visage d'un policier à Béziers

Un frère et sa sœur comparaissaient ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Béziers après les violences commises ce mardi 1er février en fin d'après-midi dans le quartier de La Devèze. Un policier du commissariat de Béziers a reçu un coup-de-poing au visage par cette jeune femme de 21 ans complètement hystérique.

Les fonctionnaires intervenaient dans ce quartier populaire comme ils le font régulièrement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le groupe de sécurité de proximité venait d'interpeller son frère de 30 ans. Ce livreur intérimaire avait pris la fuite à bord de son véhicule non-assuré.

"Une mouche, je ne la frapperai pas. Je ne suis pas comme ça dans la vie."

À la barre, cette caissière, au visage angélique, un brin timide, présente ses excuses pour le coup porté, mais réfute l'outrage reproché. Son comportement à la barre est loin de son attitude décrit par les policiers le jour de son arrestation.

''Vous n'êtes pas ici chez vous. Je vais vous crever bande de fils de p***."

L'un et l'autre, inconnus de la justice pour de faits de violence, n'expliquent pas leur comportement e jour-là. Lui est poursuivi pour rébellion, émeute, transport d'arme (un bâton télescopique a été retrouvé sur le siège avant), usage ici de cannabis, conduite sans assurance et usage illégal d'un badge de télépéage relevant d'un vol.

Son interpellation avait été mouvementée ce mardi vers 17h30 à proximité de la place de l'église. Une quarantaine de jeunes de la cité étaient venus à sa rescousse après qu'il avait hurlé à l'aide pour qu'on vienne le libérer. Un peu plus tôt, il avait pris la fuite à bord de sa voiture sans assurance en tentant d'écraser des policiers à pieds, avant d'être stoppé par une autre voiture de police

Le prévenu endosse la responsabilité

"Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi ainsi. J'avais consommé des stupéfiants ce jour-là. J'avais déjà été condamné. Je craignais d'être une nouvelle fois sanctionné. Ma sœur s'est emportée, c'est à cause de moi, on s'en veut beaucoup."

"Il ne s'agit pas d'une petite altercation déplore le président du tribunal de Béziers. Un groupe de jeune est venu vous aider. Vous avez exercé la pression sur les policiers. Pourquoi ne pas avoir accepté le contrôle ?

"Je ne sais pas ce qui m'a pris" renchérit sa sœur. "Je me suis laissée emporter. Je préparais à manger et j'ai vu que c'était mon frère qui était interpellé. Je suis alors descendue. Je ne suis pas violente dans la vie. Je ne ferais pas de mal à une mouche. De voir mon frère dans cet état-là, ça m'a mise hors de moi. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un moment de panique."

"Et vous vouliez calmer les choses en donnant un coup-de-poing au policier renchérit le président ? Vous arrivez comme une furie et la première chose que vous faites, c'est de donner ce coup-de-poing ? Pourquoi avoir tenté de vous enfuir les menottes aux poignets ? Votre comportement est disproportionné."

La jeune femme n'a pas de mots et baisse la tête. "Je regrette je me suis laissée emporter." Son frère réfute l'émeute, malgré le témoignage de cinq policiers.

Leur comportement est dénoncé par l'avocate de la partie civile. "L'intervention des policiers a été difficile dans le quartier, dans un contexte d'émeute. Les faits sont graves. La prévenue a manifesté une extrême violence."

Elle baisse les yeux et écoute attentivement

"Tout ce que vous avez fait en arrivant, c'est d'aller vers un policier, de lui donner un coup-de-poing. Il faut arrêter avec ces zones de non-droit. La police n'est pas là pour subir des violence gratuites. Ce n'est pas acceptable" rajoute Mélanie Amoros.

Les prévenus, côte à côte, écoutent ensuite le ministère public. "L'appel à l'émeute est caractérisé. Être policier, ce n'est pas être insulté, menacé, bousculé. Le parquet Béziers réclame 10 mois de prison contre le frère dont six mois avec sursis et huit mois avec sursis contre sa sœur."

Les avocats des deux prévenus, quant à eux, minimisent les faits et se disent étonnés du traitement de cette affaire.

"La veille de cette audience le ministère public a réclamé une CRPC à l'encontre de ma cliente" déplore l'avocat montpelliérain Christian Dumon. "Elle avait accepté les six mois de prison avec sursis mais finalement le JLD a refusé cette proposition renvoyant le traitement de cette affaire en audience publique ce vendredi matin."

"Je ne comprends pas pourquoi la CRPC n'a pas été retenue. Encore moins pourquoi le parquet demande une peine plus sévère au tribunal" - Christian Dumon Copier

"Il ne faut pas faire d'amalgame avec l'agression le même jour à Montpellier. Un policier a été gravement blessé à la jambe. À Béziers, le policier a zéro jour d'ITT."

Son confrère biterrois Rachid Lemoudaa minimise lui aussi. "Mon client n'est pas un voyou. Son casier judiciaire est vierge. Sa seule condamnation, est celle liée à sa consommation de stupéfiant, il y a 10 ans. Rien depuis. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien inséré."

"J'ai fait une erreur, conclut en pleurs la prévenue. J'ai passé deux nuits en garde à vue, une nuit à la prison de Perpignan, ce n'est pas ma place."

Le tribunal de Béziers les reconnaît l'un et l'autre responsable des faits et confirme les peines réclamées par le ministère public : 10 mois de prison dont six mois avec sursis contre le frère avec interdiction de fréquenter le quartier de La Devèze, une obligation de soins (addiction aux stupéfiants), de travailler et d'indemniser les victimes et une interdiction transporter une arme pendant cinq ans. Sa sœur, soulagée à l'énoncé du jugement, est condamnée à huit mois de prison avec sursis et devra verser 450 euros d'indemnité au policier blessé.

L'un et l'autre devront conjointement verser 250 euros de dommages et intérêts aux autres policiers pour outrage.