Prison avec sursis pour deux voleuses de porte-monnaie marseillaises à Caen

Deux femmes de 23 et 30 ans ont été condamnées, en comparution immédiate, par le tribunal judiciaire de Caen cet après-midi, à des peines de 18 et 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Originaires de Marseille, elles sont reconnues coupables d'avoir volé, en réunion, les cartes bancaires de 5 personnes âgées entre le 2 et 8 mars 2023.

ⓘ Publicité

Même mode opératoire

À chaque vol, les deux jeunes femmes utilisaient le même mode opératoire. Un acte bien rodé dans des magasins alimentaires du centre-ville de Caen. Quand la première se colle à la victime, l'autre se positionne en bout de caisse pour regarder la saisie du code. Une fois retenu, il n'y a plus qu'à suivre discrètement la victime jusqu'à chez elle.

En arrivant proche du domicile, les deux femmes proposent alors de l'aide pour porter les courses, c'est là que l'une d'entre-elles en profite pour voler le porte-monnaie et retirer dans la foulée une somme d'argent. Dans les 6 jours suivants ce premier vol : 4 autres victimes caennaises vont subir la même chose, toutes sont âgées de plus de 80 ans. En tout, plus de 2 000 euros ont été soutirés.

Une autre condamnation

Un mode opératoire déjà utilisé en 2020 à Angers par la plus jeune du duo, déjà condamnée à l'époque pour des faits similaires. Elles n'ont plus le droit de venir ou résider dans le Calvados dans les 5 prochaines années. Elles doivent également dédommager financièrement les victimes. L'une d'entre-elles va devoir porter un bracelet électronique pendant les 10 prochains mois.