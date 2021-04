Prison avec sursis pour l'ancien champion de France de culturisme installé à Sauvian

L'ancienne patronne de la salle de sport de Sauvian et son conjoint de l'époque, champion de France de bodybuilding, ont été condamnés à 6 et 12 mois de prison avec sursis ce vendredi pour détention de produits dopants dangereux. L'ancien conjoint écope d'une peine plus lourde pour revente illégale.