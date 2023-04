Prison avec sursis pour trois hommes après les débordements du jeudi 6 avril à Caen

Trois hommes ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Caen, ce vendredi 7 avril 2023, après avoir participé à un attroupement en marge de la manifestation anti-réforme des retraites , la veille. Ils ont aussi l'interdiction de manifester pendant un an, a-t-on appris par le parquet de Caen.

ⓘ Publicité

Plus précisément, il s'agit de deux frères de 19 et 22 ans, habitant à Colombelles, et un Caennais de 33 ans. Jamais condamnés auparavant, ils ont été jugés car ils sont restés dans ce groupe, après la sommation de se disperser de la police.

Neuf personnes interpellées

Ils sont passé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Pour rappel, un groupe de plusieurs centaines de personnes s'était désolidarisé du cortège mené par les syndicats, le jeudi 6 avril. Les manifestants vêtus de noir, avec des capuches et des parapluies s'étaient dirigés vers le centre-ville

Pendant deux heures, il y avait eu des affrontements entre ce groupe de manifestants et les forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes avaient été diffusés, et neuf personnes avaient été interpellées