Prison avec sursis pour un Creusois qui conduisait ivre, sans permis et qui a percuté une voiture

Un Sostranien de 18 ans a été condamné ce lundi 14 septembre à cinq mois de prison avec sursis pour de multiples infractions routières, commises à Guéret. Il a conduit ivre et sans permis. Il a pris la fuite devant la police et a percuté une voiture. Il était déjà connu de la justice.

Un jeune homme de 18 ans vient d'être condamné à cinq mois de prison avec sursis pour de multiples infractions routières, commises à Guéret, dans la nuit du dimanche 13 septembre. Aux alentours de minuit ce garçon a croisé la police, alors qu'il était au volant et qu'il avait bu. Il a alors décidé de prendre la fuite.

Il percute une voiture par l'arrière

Dans sa course, le jeune homme a percuté une voiture en stationnement : avec le choc, l'arrière du véhicule a été enfoncé et l'essieu brisé. Le véhicule du fuyard ne pouvait plus rouler non plus. Le jeune homme a donc décidé de repartir à pied. Quelques temps plus tard, la police l'a retrouvé allongé sur le sol, pour se cacher.

Après analyse, il s'avère que ce jeune homme présentait une alcoolémie de 0,60 mg par litre d'air expiré. La limite est fixée à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Au cours de la garde à vue, les policiers se sont aperçus que le fuyard n'avait jamais passé son permis, et qu'il était déjà connu de la justice.

Ce garçon a roué de coup son voisin au mois d'août

Début août ce garçon de 18 ans a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, pour avoir tabassé son voisin à La Souterraine. L'homme de 45 ans avait entamé la conversation avec la compagne du jeune homme, jaloux. Accompagné de quelques proches, il l'a passé à tabac dans la rue, lui donnant de nombreux coups de pieds à la tête. Laissé inconscient en bas de chez lui, l'homme de 45 ans présentait plusieurs hématomes à la tête, et de multiples fractures au visage.

Deux ans de mise à l'épreuve

Vu ses antécédents, le jeune homme est passé directement devant la justice lundi 14 septembre, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec déferrement, (la procédure du plaidé coupable). Il a écopé de cinq mois de prison, assortis d'une mise à l'épreuve de 2 ans.

Il devra aussi faire 105 heures de travaux d'intérêt général. Il devra indemniser sa victime. Il devra également entreprendre plein de démarches pour prouver sa bonne volonté : comme passer son permis, suivre un stage de sécurité routière, soigner ses problèmes d'alcool et chercher du travail.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ce jeune homme n'est pas allé directement en prison cette fois-ci? Les deux peines de prison avec sursis ne se cumulent pas. Violences et infractions routières sont deux types de délits différents.