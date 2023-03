Prison avec sursis pour un habitant d'Aubagne ayant cyberharcelé Sandrine Rousseau

"Je regrette complètement", a expliqué ce quadragénaire désocialisé de 44 ans habitant chez sa mère à Aubagne (Bouches-du-Rhône). Ce mercredi, pour avoir cyberharcelé la députée écologiste Sandrine Rousseau, la justice l'a condamné à douze mois de prison avec sursis au tribunal correctionnel de Marseille. Il lui avait envoyé des centaines de messages, entre mots d'amour, menaces et haine.

ⓘ Publicité

Des centaines de messages sur les réseaux

Entre avril 2022 et février 2023, via diverses plateformes numériques mais aussi par mails, il avait envoyé à la députée des centaines de messages, variant entre mots d'amour, de haine, de menaces ou à caractère sexuel. "Il utilisait tous les moyens possible: Twitter, Facebook, Instagram, mail", "il avait une obsession totale sur moi. Il m'a envoyé jusqu'à 70 messages par jour", avait confié à l'AFP la députée écologiste, qui n'était pas à l'audience.

"J'avais envie qu'elle me prenne en considération, je me sentais seul", a tenté d'expliqué le prévenu avouant être "tombé éperdument amoureux de Mme Rousseau". Face à ce flot ininterrompu de messages, souvent à caractère misogynes, pornographiques, voire antisémites, la députée écologiste avait déposé plainte à deux reprises contre cet homme qui écrivait sur les réseaux sociaux sous son vrai nom. Il lui avait aussi envoyé son numéro personnel, permettant de l'identifier formellement.

Consommateur quotidien d'ecstasy et sans emploi

L'homme, consommateur quotidien d'ecstasy et au chômage, a estimé que "sa situation complètement désocialisée, la solitude, l'isolement et les addictions" l'avaient conduit à agir de la sorte. Une expertise psychiatrique l'a décrit souffrant de "troubles de l'adaptation et d'isolement social majeur", mais sans altération du discernement.

Promettant à la barre de "ne plus jamais harceler quelqu'un", le prévenu a exprimé sa volonté de "vouloir s'insérer dans la société", notamment "grâce à la musique". En 2018, il avait déjà été condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir menacé et harcelé une YouTubeuse spécialisée dans les jeux vidéo.

Avec AFP.