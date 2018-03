Nancy, France

Un Tomblainois a été condamné ce lundi à six mois de sursis par le tribunal correctionnel de Nancy pour une soixantaine d'appels malveillants au 17 et des dégradations. Pendant le mois de janvier, ce quadragénaire avait appelé 64 fois le numéro de secours du commissariat de Nancy pour leur demander des renseignements ou insulter les agents.

Il incendie le paillasson de son voisin

Le 23 janvier, cet homme habitant une caravane à Tomblaine incendie le paillasson de son voisin, le soupçonnant de lui avoir volé un groupe électrogène. Il sera interpellé par la police. Le jour des faits et pendant plus de deux semaines avant, il appelle plus de soixante fois le 17. Le prévenu qui n'en est pas à sa première condamnation affirme qu'il veut signaler le différent avec son voisin, mais aussi "souhaiter la bonne année à la police ou leur demander un numéro de taxi". Des appels pas si attentionnés pour le président du tribunal qui énumère plusieurs insultes prononcées à l'encontre des forces de l'ordre : "J'emm**** la police" ou "bande d'enc****". L'avocate de la défense Me Vaxelaire plaide pour un homme fragile psychologiquement sans réelle "intention malveillante" :

Pour l'avocate de la défense Me Vaxelaire, son client n'avait pas d'"intention malveillante". Copier

Le tribunal correctionnel a également condamné cet homme à 140 heures de travaux d'intérêt général et à une obligation de soins.