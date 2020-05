Prison avec sursis requise pour sur-irradiations contre le médecin de l'ex-clinique des Murlins à Orléans

Le procès de l'ancien médecin-oncologue de l'ex-clinique des Murlins à Orléans s'est tenu ce mardi 12 mai devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Augustin Roquette a comparu pour homicide involontaire, blessures involontaires et mise en danger d'autrui. La justice lui reproche d'avoir commis des sur-irradiations dans le cadre de traitement de cancer de la prostate d'une dizaine de patients dont l’un est depuis décédé. Le médecin, qui conteste formellement les accusations, n’était pas présent à l’audience.

Soupçons de sur-irradiation

En 2009, le docteur Augustin Roquette porte plainte pour soupçons de fraude fiscale contre sa collaboratrice au sein du COROM, le centre orléanais de radiothérapie et oncologie médicale de l'ex-clinique des Murlins, aujourd'hui fermée et dont les services et le personnel ont été intégrés au pôle santé Oréliance à Saran. Une plainte qui va finalement se retourner contre son instigateur. Une inspection est menée par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (aujourd'hui A.R.S). Elle va déboucher sur deux rapports. Le premier indique que le Dr Roquette a fait disparaître les dossiers de son prédécesseur. Formellement interdit, il fait l'objet d'un avertissement. Plus grave, le second rapport de l'A.R.H mentionne une vingtaine de dossiers de patients de l'oncologue dont certains auraient été sur-irradiés lors de leur traitement du cancer de la prostate.

Intestins brûlés, incontinence, diarrhée.

En mars 2011, une information judiciaire est ouverte. Dans ce cadre, plusieurs expertises de médecins vont être menées, toutes en viennent à la conclusion d'une sur-irradiation de malades souffrant de cancer de la prostate. Des séances de radiothérapie trop nombreuses, dosées trop fortes, avec un champ trop large touchant le petit bassin, le pelvis où se situe notamment chez l'homme, la vessie. Alors âgé de 74 ans, Serge Crépin, ancien ouvrier du site Michelin de la Chapelle Saint-Mesmin, a subi 32 séances de radiothérapie en l’espace seulement de quatre mois. Intestins brûlés, il décède en 2013. Une dizaine d’autres patients présentent des effets secondaires, troubles digestifs, incontinence, diarrhée. Le Dr Augustin Roquette a exercé de 2008 à 2010 aux Murlins. Il est mis en examen en 2018.

Absent à l'audience

Encore en exercice dans une clinique privée à Moulins dans l’Allier, aujourd'hui âgé de 70 ans, le Dr Roquette n’est pas venu ce 12 mai à son procès se considérant avec la pandémie de Covid-19 comme personne à risque. Quant à son avocat, Me Patrick Maisonneuve, l'un des ténors du barreau parisien, confiné prés de Clermont-ferrand, il fait savoir au tribunal qu'il n'a pas trouvé de vols pour se rendre à Paris puis à Orléans. Demande de renvoi pour ces deux absences rejetée par la présidente du tribunal. Un premier renvoi toujours à la demande de la défense avait été accordé en décembre dernier, date initiale de ce procès. Demande rejetée également pour l'ouverture des scellées de ce dossier.

Un protocole médical en question

En son absence, les débats ont manqué cruellement des explications de l'ancien médecin des Murlins. Suppléante de Me Maisonneuve, Me Laura Kerzerho a toutefois indiqué « qu'il n’y avait pas de consensus médical, de recommandations claires à l’époque sur le protocole pour les cancers de la prostate ». « Tout acte médical qui n’est pas probant ne doit pas être exercé » a rétorqué le ministère public. Dans sa plaidoirie, Me Gaëlle Duplantier, avocate notamment de la famille du défunt de ce dossier, a souligné "la souffrance et l'incompréhension des patients". Depuis le début de cette affaire judiciaire, il y a maintenant près de dix ans, le Dr Roquette a toujours rejeté en bloc les accusations d’un "bénéfice risque" pris par négligence ou imprudence, estimant avoir agi en son âme et conscience pour le bien de ses patients.

Le ministère public a requis à l'encontre du Dr Augustin Roquette 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende et l’interdiction définitive d’exercer la profession de médecin. Le jugement sera rendu le 11 juin prochain.