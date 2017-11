Prison d'Ajaccio : Des avocats dénoncent une fouille à nu d'une femme et son bébé

Un "incident grave", selon les avocats. La scène se serait déroulée le 6 novembre dernier. Partis rendre visite à un détenu à la prison d'Ajaccio, une femme et son enfant en bas âge ont fait l'objet d'une fouille à nu. Pour le parquet, l'opération de contrôle a été effectuée dans les règles.

Plusieurs avocats, dont le bâtonnier du Barreau d'Ajaccio, une délégation de la Ligue des Droits de l'Homme et l'Associu Sulidarità se sont réunis ce jeudi soir dans la cité impériale, pour faire le récit d'un "incident grave", une "mesure dégradante et humiliante". Ils ont dénoncé une opération de fouille à nu d'une femme et de son bébé venus rendre visite à un proche détenu.

Le récit d'Elodie Copier