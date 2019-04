Prison d'Orléans-Saran : pas de bébé dans les canalisations, la détenue a menti

Pendant une bonne partie de la journée, des policiers de la DDSP ont cherché en vain le corps d'un nourrisson. La détenue qui disait avoir accouché et laissé l'enfant dans les canalisations n'était en fait pas enceinte.

Saran, France

Des policiers de la Direction départementale de la sécurité publique et une entreprise d'assainissement ont été mobilisés une bonne partie de ce mardi pour tenter de trouver le corps d'un nourrisson... qui n'a en fait jamais existé. L'alerte avait été donnée le matin même par une détenue âgée de 29 ans, qui disait être enceinte de sept mois.

La jeune femme, incarcérée depuis le 9 avril 2019 pour vol et escroquerie avait déclaré attendre un enfant lors de son entrée en prison. Mais impossible pour l'administration pénitentiaire de vérifier car elle refusait systématiquement tout examen médical. Dans la nuit de lundi à mardi, elle se plaint auprès des surveillants de douleurs et de saignements. Les premiers secours sont pratiqués puis elle est emmenée à l'hôpital d'Orléans-la Source.

La détenue doit être entendue

C'est une fois entre les mains du personnel médical qu'elle dit avoir accouché dans les toilettes de sa cellule et affirme avoir laissé le nourrisson dans les canalisations. La détenue le savait : depuis la veille, la tuyauterie était bouchée, et c'est donc de là qu'est parti le quiproquo. Ce mardi soir, la jeune femme est toujours hospitalisée. Elle sera ultérieurement entendue et risque des poursuites pour dénonciation d'une infraction imaginaire : en l’occurrence, un infanticide. L'enquête ouverte doit à présent être refermée.