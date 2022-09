Prison de Beauvais : le détenu lance une poêle à frire et blesse deux agents

Deux agents ont été blessés par un détenu, au centre pénitentiaire de Beauvais ce lundi, indique la procureure de la République de Beauvais, Caroline Tharot, confirmant une information du Courrier Picard. Les faits se sont produits alors qu'une équipe d'intervention avait été appelée pour conduire le détenu au quartier pénitentiaire, "en raison d’un comportement de plus en violent verbalement qu’il avait adopté dans la journée et de l’impossibilité pour les agents du bâtiment d’ouvrir sa cellule sans risquer d’être agressé", explique la procureure de la République.

Le détenu, condamné à 18 mois de prison pour rébellion et violences sur conjoint ou ex conjoint à la fin 2021, s'est retranché dans la salle de bain, et a refusé de se laisser menotter. Il est soupçonné d'avoir agressé les deux agents "en lançant sur eux une poêle à frire (ou une casserole) , et aurait porté des coups, parvenant à enlever le casque d’un des agents intervenant", poursuit Caroline Tharot. Les deux agents se sont vu prescrire sept jours d'ITT.

Une enquête a été ouverte, pour violences volontaires aggravées ayant entrainé une ITT inférieure à 08 jours commises sur les surveillants pénitentiaires, et du chef d’outrages faits commis à l’encontre d’un troisième surveillant pénitentiaire.