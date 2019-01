Prison de Borgo : un an après l'agression de deux surveillants à l'arme blanche

Corse, France

"Ils vont mieux, physiquement, et se reconstruisent tout doucement".

Un an après les faits, les deux surveillants de la maison d'arrêt de Borgo, agressés à l'arme blanche par un détenu radicalisé, ne sont pas définitivement tirés d'affaire. L'un d'eux devra subir une nouvelle intervention chirurgicale dans les toutes prochaines semaines. Il y a un an, le 19 janvier 2018, deux surveillants de la maison d'arrêt de Borgo étaient agressés à coup de couteau par Morad Akaouch, un détenu radicalisé, placé à l'isolement. Ces faits s'étaient déroulés au moment où les personnels de la pénitentiaire, partout en France, réclamaient des moyens après une première agression de surveillants dans une prison du Nord - Pas-de-Calais. Invité de RCFM, Raphaël Barallini, délégué FO pénitentiaire en Corse, évoque les suites données à cette triste affaire. S'il confirme que certaines requêtes des personnels ont été entendues, Raphaël Barallini indique que toutes n'ont été satisfaites. La plus préoccupante pour les surveillants étant liée à l'absence de transparence sur les détenus radicalisés : "c'est le point négatif. Nous avons toujours le même problème avec l'administration qui est craintive sur ce genre d'informations. Cela pose un problème pour la prise en charge de ces détenus-là" précise Raphaël Barallini, le délégué FO pénitentiaire pour la Corse.

