Fresnes, France

Selon les informations de France Bleu Paris, parmi les 7 personnes interpellées ce lundi et placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire du Val-de-Marne, 5 hommes ont été déférés ce matin. Ils sont soupçonnés d’avoir incendié à plusieurs reprises les voitures du personnel de la maison d’arrêt de Fresnes.

Mode opératoire indentique

Au total, 15 véhicules ont été partiellement ou totalement incendiés entre le mois de mai et le 15 août. Selon les syndicats de surveillants pénitentiaires, le mode opératoire de ces incendies était identique : une vitre brisée et des voitures du personnel incendiées la nuit. Cet été, l’administration pénitentiaire et la Préfecture du Val-de-Marne avaient annoncé des renforts policiers et d’agents de sécurité dans et autour de la maison d’arrêt.