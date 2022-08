Prison de Fresnes : Eric Dupond-Moretti ordonne une enquête après un épisode de "Kohlantess"

Dans un tweet publié ce samedi 20 août, Eric Dupond-Moretti annonce qu'il a "ordonné une enquête", après la tenue d'épreuves entre détenus, surveillants et jeunes venus de la banlieue de Fresnes, au sein même du centre pénitentiaire de la ville. L'événement avait été autorisé par l'administration de la prison, mais la publication de la vidéo a provoqué une polémique, lancée notamment par des élus et personnalités d'extrême-droite.

"Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting !", écrit le Garde des Sceaux.

Dans l'une des épreuves de "KohLantess", les participants s'affrontent effectivement dans une épreuve de karting. Mais ça n'est pas la première fois qu'un tel jeu est organisé. L'initiative est en fait une animation organisée par Djibril Dramé, natif de Fresnes, qui a pour but de récolter des fonds pour des associations et faire dialoguer policiers et jeunes issus de banlieue, ou encore pour cette vidéo, surveillants, détenus et jeunes.

Or, après la publication de la vidéo, plusieurs élus ou personnalités d'extrême-droite ont critiqué l'initiative, comme par exemple la vice-présidente RN de l’Assemblée nationale, Hélène Laporte : "À la Prison de Fresnes, des activités estivales sont organisées pour les détenus : karting, piscine etc. Pendant ce temps là, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent", écrit l'élue sur Twitter.