Prison de Fresnes-La justice donne un délai de trois mois à l'administration pénitentiaire pour éradiquer les rats

Le tribunal administratif de Melun ordonne une série de mesures pour améliorer la vie à la prison de Fresnes. La justice avait été saisie une nouvelle fois en avril par l'Observatoire international des prisons sur les conditions "inacceptables " de détention.

Trois mois pour éradiquer les rats et les punaises de lits qui infestent la prison de Fresnes. C'est l'injonction de la justice à l'administration pénitentiaire. Le tribunal adminsitratif de Melun avait été saisi fin avril par l'Observatoire international des prisons (OIP), pour la deuxième fois en quelques mois. 2500 détenus sont incarcérés à Fresnes. L'OIP dénonce la situation "inacceptable" d'une prison remplie à presque 200% de sa capacité, où des centaines de détenus vivent à trois par cellule et subissent des fouilles à nu "systématiques" et un "usage excessif de la force" par les surveillants.

En tout 9 injonctions ont été ordonnées pour améliorer la vie des prisonniers.

La direction devra notamment faire circuler des "notes de service" sur l'usage de la force par le personnel et sur la pratique des fouilles à nu - la loi prévoit qu'elles soient systématiquement motivées. L'administration devra également nettoyer plus régulièrement les parloirs, distribuer des "kits d'hygiène" plus souvent aux détenus et elle dispose de six mois pour réparer le système d'eau chaude et de chauffage.