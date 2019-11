Prison de la Talaudière : "12 millions d'euros pour rénover c'est dérisoire" affirme l'UFAP UNSA

La Talaudière, France

Stéphane Perrot de l'UFAP UNSA était l'invité de France Bleu ce vendredi à 7h50.

Que savez-vous de cette visite de la ministre. Vient-elle pour lancer les travaux de rénovation ou pour évaluer encore la situation ?

A notre niveau on est encore dans l'étude de la rénovation. On espère que la visite nous apportera des réponses sur le cahier eds charges et le montant de l'enveloppe pour réaliser ces travaux.

Une enveloppe de 12 millions d'euros. On peut faire quoi avec cette somme ?

Pas grand chose. Cette somme est dérisoire. On ne veut pas un pansement sur une jambe de bois mais des choses concrètes. On a établi un cahier des charges avec nos priorités. A commencer par des douches dans les cellules. C'est un problème d'hygiène pour les détenus et de sécurité pour les surveillants. Ensuite les postes protégés, c'est à dire la porte d'entré principale qui est actuellement complètement vétuste, et les miradors.

C'est réaliste en ne changeant pas de lieu ?

C'est réaliste si on met les moyens en augmentant l'enveloppe. Avec 12 millions tous ces projets sont impossibles.

On parle des conditions des détenus mais il y a aussi celles des surveillants.

Elles sont déplorables. Travailler dans du sale, ça n'apporte rien. On a une surpopulation récurrente. On en est à mettre des matelas par terre pour les détenus. Ca crée des tensions, des bagarres. On a besoin de paroles fortes de la ministre.