Prison de La Talaudière vétuste : la justice n'oblige pas l'administration à faire des travaux

"C'est une décision a minima, nous sommes très déçus", voilà la réaction de Maître Matthieu Quinquis, avocat de l'observatoire international des prisons. Le 16 mars dernier, il avait déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon, afin d'obliger l'administration à agir contre la vétusté de la prison de La Talaudière.

Ce mercredi 29 mars, le juge n'a retenu que deux points : il oblige l'administration à "réparer le parafoudre dans les meilleurs délais" et "à fournir des produits et objets de nettoyage à chaque personne détenue en capacité physique d’assurer l'entretien".

Deux points, sur les 32 avancés par l'OIP, comme notamment limiter les inondations en cas d’intempéries, ou encore réparer les fenêtres qui ne se ferment ou ne s'ouvrent plus ou bien améliorer l’accès aux soins des détenus.

"Le juge considère que ce n'est pas à lui d'enjoindre l'administration de prendre certaines mesures qu'il considère comme structurelles ou relevant de politique publique, explique Maître Matthieu Quinquis. Le problème c'est que depuis des mois on constate une carence évidente de l'administration et que si le juge ne pallie pas ces carences, on reste confronté à des atteintes graves aux droits des personnes détenues".

L'observatoire international des prisons prévoit de porter l'affaire devant le Conseil d'Etat.

Il y a cinq ans déjà, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dressait un constat alarmant concernant la prison de La Talaudière et elle dénonçait le fait que les 12 millions d’euros annoncés à l’époque pour des travaux étaient bien insuffisants. D'autant que le bâtiment datant de 1968, trop fragile, ne peut supporter de lourds travaux structurels.

Pour beaucoup, la seule solution serait de fermer cette prison, mais le projet d'en construire une nouvelle à Saint Bonnet les Oules a été abandonné en 2018.