"La situation est catastrophique" : un surveillant s'alarme de la surpopulation carcérale à Limoges

Le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Limoges est inédit : 230%. Les occupants de la prison ont connu une accalmie cet été pendant les vacances judiciaires, période durant laquelle les incarcérations sont moins fréquentes. En revanche, ils ont dû subir la canicule qui a empiré les conditions de vie des détenus, souvent à trois dans les cellules, ou dormant à même le sol sur un matelas.

Dormir sur un matelas au sol, dans une cellule de trois personnes

"Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Au quartier des hommes, sur 57 cellules, nous avons 131 personnes incarcérées" explique Thierry, surveillant à la maison d’arrêt de Limoges, du syndicat Force Ouvrière (FO).

Thierry souligne également la présence de 20 cellules en "triplette", dans lesquelles trois détenus vivent dans la même cellule. Le lit superposé étant déjà occupé par les deux premiers, la troisième personne dort sur un matelas au sol, dans une cellule de 9 mètres carrés. "On est pratiquement sur un chiffre d'une cellule sur deux en triplette" calcule le surveillant.

La moindre petite parole de travers, ça peut partir très vite

La surpopulation a des conséquences sur l'entretien des cellules. "Les cellules sont constamment occupées, on ne peut donc pas les rafraîchir, repeindre ou réparer ce qui a été cassé. La vétusté s'accentue au fil des années" regrette Thierry. Cette situation a également un impact sur l'ambiance de la prison. "Etre les uns sur les autres, avec cette chaleur, ça fait comme une marmite. La moindre petite parole de travers, ça peut partir très vite" décrit Thierry.

Les surveillants de la prison subissent la surpopulation

Pourtant, ce que dénonce Thierry n'est pas nouveau : le quartier des hommes de la prison de Limoges serait même l'un des plus surpeuplés de France selon le syndicaliste. La député de Paris, Lamia El Aaraje, s'était déplacée en novembre 2021 à la maison d'arrêt de Limoges et dénonçait les conditions de vie des détenus. En janvier dernier, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait réalisé une inspection. Les surveillants de la prison attendent la publication de ce rapport.

La surpopulation en prison impacte les conditions de travail des surveillants. Thierry raconte son quotidien : "On arrive le matin, on espère que ça va bien se passer. On temporise un peu tous les jours : quand on a un nouvel arrivant, il faut qu'on décide où on va le placer, dans quelle cellule. On essaie de trouver des codétenus qui sont d'accord pour être "triplé". On essaie aussi de séparer les fumeurs des non-fumeurs." Aujourd'hui, Thierry en a ras-le-bol de travailler dans ces conditions et de supporter cette charge mentale. "Cela devient un vrai casse-tête de travailler au sein de la prison" conclut-il.